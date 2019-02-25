Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 65,35 рубля, курс евро вырос на 10 копеек – до 74,19 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,21% – до 67,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».