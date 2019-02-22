Родственник Малевича отреагировали на слова Порошенко, назвавшего художника украинцем

Внучатый племянник и биограф Казимира Малевича Станислав Богданов отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего художника представителем «украинского авангарда».

«Многие считают его своим художником – украинцы, белорусы, россияне. Но он, в основном, трудился в России, большая часть его картин находится в России и Амстердаме», – напомнил Богданов в интервью «Говорит Москва».

Он добавил, что из-за того, что Малевич родился в пригороде Киева, считать его украинским художником нелепо.

«Хотя люди украинской культуры много делают для того, чтобы сказать, что он украинский художник. И улицы переименовывают, и памятники открывают», – отметил Богданов.

Анонсируя премьеру документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника, Петр Порошенко заявил, что Малевич является представителем «украинского авангарда».