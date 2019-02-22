ОНК заявила о нарушениях против матери, оставившей ребенка в «Лосином острове»

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали о нарушениях в отношении Надежды Куликовой, обвиняемой в попытке убийства своего шестилетнего сына.

Как рассказал «Интерфакс» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, женщине не предоставили права на звонок матери, которую Куликова хотела оповестить о задержании, и не дали пообщаться с адвокатом. Кроме того, сообщается, что в конвойной комнате Куликовой было отказано в воде и пище.

Мельников рассказал, что женщина расстроена и очень сильно переживает за сына. Представитель ОНК также отметил, что после ареста Куликову поместят в карантин СИЗО №6.

20 февраля Куликовой было предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.