Бывшего швейцарского военного осудили за противоборство террористам

В Швейцарии бывшего сержанта армии Охана Косара признали виновным в участии в боях на стороне сирийской армии в борьбе против террористов, сообщает швейцарский портал RTS.

Косар вступил в христианское сирийское ополчение, где с 2013 по 2015 год вел войну с боевиками. Военный трибунал Беллинцона обвинил экс-сержанта в участии в войсках третьего государства «без разрешения Федерального совета». Как отметила сторона обвинения, подобные действия «подрывают швейцарский нейтралитет».

По сообщению издания Tribune de Geneve, Косара приговорили к 90 штрафным дням, за каждый из которых он должен заплатить по 50 франков. Кроме этого, швейцарцу назначили 500 франков штрафа и три года условного заключения. Сам Косар на суде отметил, что «в Швейцарии помощь людям, находящимся в опасности, предосудительна».