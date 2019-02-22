Кремль отреагировал на публикацию СМИ о финансировании итальянской «Лиги Севера»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал прессе вопрос касательно того, что итальянская партия «Лига Севера» якобы получает финансирование из России.

«Кто говорит? Какие источники? На чем основываются? Давайте спросим у газеты, на чем они основываются, откуда информация и так далее», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на слова Джорджа Сороса, выразившего обеспокоенность якобы из-за тесной связи между итальянской партией «Лига Севера» и российскими властями.

Лидер партии Маттео Сальвини заявил, что «Лига Севера» никогда не получала денег из России.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что итальянская «Лига Севера» выступает против объявленной США стратегии «изоляции России», и этого либеральным СМИ достаточно, чтобы клеймить их «друзьями Путина».