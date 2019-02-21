Глава РФПИ попросил перевести основателя Baring Vostok под домашний арест

Глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд и Следственный комитет России ходатайства об изменении меры пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованного по делу о мошенничестве,сообщили в РФПИ.

«Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев через адвокатов направил в Московский городской суд, Басманный районный суд города Москвы и в Следственный комитет РФ ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест основателю и руководителю фонда Baring Vostok Capital Partners Майклу Калви», – передает ТАСС сообщение РФПИ.

Помимо Калви глава РФПИ просит поместить под домашний арест и других фигурантов дела Baring Vostok – россиян Ивана Зюзина и Вагана Агбаряна и гражданина Франции Филиппа Дельпаля.

Калви был задержан в Москве 15 февраля вместе еще с пятью подозреваемыми.

21 февраля бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.