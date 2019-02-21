Работу над интеллектуальной системой охраны границ начали в России

Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» ведет разработку интеллектуальных систем поддержки принятия решений для охраны сухопутных границ России.

Данные системы в состоянии собирать информацию об обстановке на земле, море и в воздухе, прогнозировать для себя ситуацию, а также помогать осуществлять оперативно-служебную деятельность пограничных служб, сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

В марте 2016 года холдинг начал работу над комплексом контроля и охраны периметра особо важных объектов, включающих группу воздушных и наземных роботов, патрулирующих территорию и сообщающих о перемене обстановки без вмешательств людей. Система определяет координаты нарушителей, идентифицирует и отслеживает объекты, направляет роботов «на места».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие еще новейшие виды оружия разрабатываются в России.