Нефть подорожала на сокращении добычи ОПЕК

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут до максимумов с осени 2018 года на фоне сокращения добычи ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,18% – до 67,2 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,51% – до 57,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».