Росрыболовство обвинило Украину в варварском сбросе воды в Черное море

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что биомасса и фауна в Черном море оказались под серьезной угрозой в связи с неконтролируемым «варварским» сбросом в него пресной воды.

«Для экосистемы Черного моря реальная угроза – сброс пресной воды, той, которая ранее поступала с Украины в Крым. Сейчас, с нашей точки зрения, осуществляется варварский сброс воды, именно для экологии Черного моря. Идет серьезное распреснение. Уже по изменению фауны наши институты говорят о серьезных долгосрочных изменениях», – сказал Соколов журналистам в Симферополе.

Он пояснил, что речь идет об изменении видового состава фауны, исчезновении некоторых видов, снижении биомассы и изменениях в путях миграции рыб, передает РИА «Новости».

Ранее через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра, Украина покрывала 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после того как Крым вошел в состав России, по каналу прекратили передавать воду. На севере полуострова и в восточной части в связи с нехваткой воды стали пытаться выращивать не такие влагоемкие культуры.