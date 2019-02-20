Грузинский патриарх обсудил с представителем УПЦ раскол на Украине

Патриарх Грузии Илия Второй принял в среду в своей резиденции делегацию Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Антонием (Паканичем), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Во время неофициальной встречи гости рассказали о том, как развиваются события на Украине после передачи ей томоса, отмечается в сообщении ГПЦ.

Представители Московского патриархата УПЦ отметили, что «в различных монастырях и в регионах часты конфликты верующих о принадлежности церквей, что вызывает большое противостояние паствы».

Илия Второй высказал озабоченность сложившейся ситуацией и призвал к молитвам для сохранения единства православных.

Ранее Грузинская православная церковь сообщила, что не будет принимать поспешных решений по вопросу признания автокефалии Украинской церкви, это было сказано в заявлении ГПЦ в связи с визитом в страну делегации Вселенского Патриархата. Недавно Грузию также посещал и представитель РПЦ митрополит Илларион. Синод ГПЦ по вопросу признания автокефалии Украинской церкви, вероятно, пройдет весной.