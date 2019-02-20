На Галапагосах обнаружили якобы вымершую гигантскую черепаху

Считавшийся вымершим вид гигантских черепах нашли ученые на территории Галапагосских островов.

Полагали, что данный вид, Chelonoidis Phantasticus, вымер еще сто лет назад. Однако, по данным ТАСС, участники экспедиции национального парка Галапагосских островов и организации Galapagos Conservancy обнаружили взрослую самку на острове Фернандина.

В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия.

В 2013 году канадский ученый Хендрик Пойнар заявил о возможности через несколько десятилетий возродить мамонтов на Земле.