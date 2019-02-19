Индийские военные самолеты столкнулись в воздухе

Во время исполнения фигур высшего пилотажа два самолета группы «Сурья Киран» столкнулись в небе.

Инцидент произошел во время подготовки к ведущей в стране авиационно-космической выставке Aero India 2017, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Эй-эн-ай.

Пилоты самолетов смогли вовремя катапультироваться, поэтому обошлось без пострадавших.

22 января при посадке на аэродром в Оленегорске разбился самолет Ту-22М3, трое членов экипажа погибли. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возможных причинах катастрофы.