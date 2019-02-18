Запуск серийного производства МС-21 перенесли на год

Сроки запуска российского самолета МС-21 в серийное производство перенесены на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, причиной переноса сроков стало прекращение поставок композитных материалов со стороны США.

«Мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается», – сказал Чемезов, передает ТАСС.

Он напомнил, что первые самолеты планировалось выпустить в серию в конце 2019 года, но теперь эти сроки сдвинулись «где-то к концу 2020 года».

В январе в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сделали заявление о том, что создание среднемагистрального авиалайнера МС-21 будет доведено до конца, несмотря на санкции США. Cанкции привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла нового самолета.