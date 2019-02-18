Украинские саночники отказались ехать на Кубок мира в Сочи

Команда Украины не примет участия в саночном Кубке мира, проходящем в Сочи с 23 по 24 февраля.

В эти дни состоится заключительный этап соревнований. «Выступят саночники, представляющие 14 стран. Срок подачи заявок истек 15 февраля… Всего получат аккредитации около 115 спортсменов и тренеров», – сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

Участников разместят в двух отелях недалеко от собственно трассы.

В середине марта 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России, так как они являются «опасными». За фактическое участие в соревнованиях призовых не платится, поездки не финансируются и результаты не учитываются при присвоении спортивных разрядов.