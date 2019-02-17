Еще три корпуса университета ИТМО оказались небезопасны для студентов

Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Санкт-Петербурга, где произошло обрушение, просит провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов, занятия в которых в настоящее время приостановлены.

«Цель дополнительных экспертиз – определение возможности осуществления учебного процесса», – передает РИА «Новости» сообщение вуза.

Университет просит, чтобы экспертиза была завершена до 19 февраля. В это время занятия там проводиться не будут.

В субботу в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, возбуждено уголовное дело.

Пострадавших нет, 86 человек были эвакуированы. Сообщалось, что студентов спасла 30-летняя преподавательница Юлия Кальниченко благодаря своему чуткому слуху, а также балка, остановившая обрушение.

Единственной версией обрушения перекрытий и кровли в здании ИТМО является нарушение при реконструкции здания.