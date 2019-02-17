Опубликовано видео с испытаний самоподрывающегося беспилотника «Калашникова»

В Сети опубликовано видео с успешных испытаний самоподрывающегося беспилотника KYB производства концерна «Калашников».

По данным пресс-службы компании, беспилотник уже готов к применению, испытания прошли успешно. Видео опубликовано телеканалом «Звезда».

Дрон «Калашникова» был продемонстрирован на выставке в Абу-Даби.