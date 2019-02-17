В США при освобождении заложников погибли четыре человека

В американском городе Клинтон (штат Миссисипи) неизвестный злоумышленник захватил в заложники нескольких человек, четверо из которых погибли в результате открытой стрельбы, сообщили представители местных властей.

По предварительным данным, произошедшему предшествовал бытовой конфликт. Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Подозреваемый взят под стражу, его личность не разглашается. Стражам порядка удалось освободить двух детей, которые также находились в доме.

Напомним, в декабре минувшего года к освобождению захваченных в Чехии заложников привлекли спецназ. Ранее в том же месяце в Бразилии погибли 13 человек, взятых в заложники грабителями банка.