Гамба оценил физическую форму Путина

Президент Владимир Путин находится в хорошей физической форме, считает генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.

«Тренировка прошла отлично, он боролся с нашими лучшими спортсменами – Натальей Кузютиной, Бесланом Мудрановым, Тагиром Хайбулаевым, Иваном Нифонтовым, Мансуром Исаевым, с чемпионами прошлых лет и сегодняшними. Мы спаррингуемся с ним иногда, стараемся аккуратно, конечно», – передает слова Гамбы ТАСС.

Он отметил, что Путин любит спорт, любит бороться, любит тренировки.

«Ему нравятся броски через спину, подсечки, он работает в традиционной японской технике дзюдо, мне кажется, что лучше всего ему удается тай-отоси (передняя подножка). В дзюдо ему присущ атакующий стиль», – рассказал он.

Гамба подтвердил, что во время тренировки президент повредил палец, но потом его затейпировали и продолжили работу.

«Он в хорошей форме. Путин – тренер нашей команды, все знают – он рядом. Он приезжает к нам, когда может, для нашей команды такая поддержка бесценна», – сказал он.

В пятницу Путин назвал полученное им во время тренировки по дзюдо повреждение пальца незначительным.

Ранее сообщалось, что во время тренировки с дзюдоистом Бесланом Мудрановым в Сочи Путин повредил палец на правой руке. После того, как палец замотали пластырем, президент продолжил тренировку.