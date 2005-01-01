В России начались испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф

В России начались ходовые испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф, призванного заменить советский МТ-ЛБ, сообщил главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Курганмашзавод» Ростеха) Сергей Абдулов.

«Начались ходовые испытания, завершатся они осенью 2019 года», – приводит его слова РИА «Новости».

Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, способный передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов, впервые был представлен на форуме «Армия-2016». Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников.

На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 70 километров в час на суше и до 10 километров в час на плаву.

В Рособоронэкспорте ранее сообщали, что Россия ведет переговоры с Индонезией о поставке БТ-3Ф. Минобороны России также высказывало намерение приобрести новейший бронетранспортер.