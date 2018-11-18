Из-за проделок россиян в Риме решили составить список буйных туристов

Власти Рима готовятся составить черный список иностранных туристов, которым будет запрещен повторный визит в город, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

В сообщении на сайте АТОР говорится, что в Риме не хотят, чтобы буйные туристы, поведение которых нарушает социальные нормы и грозит повреждениями достопримечательностям, повторно приезжали в город.

По информации итальянских СМИ, мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась в посольства иностранных государств за помощью в составлении списка нежелательных визитеров, возвращения которых в городе не хотят.

Поводом для таких мер, как пишет пресса, стал инцидент с российскими туристами у фонтана Баркачча на площади Испании, произошедший 10 февраля. В тот день заметила двух женщин в возрасте 35 и 40 лет, которые прыгали через барьеры, окружающие фонтан XVII века. Призывы полиции не угомонили женщин, они стали танцевать на «бортиках» фонтана, который итальянцы называют «лодочкой».

В зависимости от тяжести проступка туристам, попавшим в черный список, будет запрещено на какой-то срок останавливаться в Риме. Пока неизвестно, как это будет выполнено технически. Конкретные сроки появления списка нежелательных туристов римская градоначальница будет обсуждать на встрече с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Власти Рима последовательно ужесточают законодательство в отношении туристов, нарушающих нормы общественного порядка. Так, в прошлом году там вступил в силу новый закон, согласно которому запрещается наряжаться центурионом, а также распивать алкоголь в ночное время и купаться в фонтанах.