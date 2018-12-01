Путин рассказал о нежелании Европы размещать ракеты США

Страны Европы не хотят размещать на своей территории ракеты США, но не решаются возразить Вашингтону, считает президент России Владимир Путин.

«Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают. Где их суверенитет?» – цитирует Путина ТАСС.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД, в то же время размещение новых ракет не планируется.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО беспрецедентно наращивает военный потенциал вблизи границ России.

В воскресенье военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что США после выхода из ДРСМД вынудят Европу разместить нацеленные на Россию американские ракеты.