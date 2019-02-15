Путину не докладывали о задержании основателя Baring Vostok

Президент России Владимир Путин пока не получил информацию о задержании в Москве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках спора по банку «Восточный», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, президент не в курсе», – ответил он на вопрос, знает ли Путин о задержании Калви, передает ТАСС.

Калви, о задержании которого стало известно ранее в пятницу, подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро», в котором накануне прошли обыски.

В ходе заседания в Басманном суде следователь сообщил, что «Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств».

В инвестиционном холдинге Baring Vostok заявили, что задержание Калви не связано непосредственно с деятельностью компании.

Среди проектов фонда Baring Vostok, работающего в России с 1994 года, – «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Восточный экспресс банк», «Новомет».