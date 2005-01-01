Путин присвоил захватившему «Стингер» афганцу Ковтуну звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну, сообщили в Кремле. Ковтун в Афганистане захватил первый ПЗРК «Стингер», доказав вмешательство США.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу», – цитирует сообщение Кремля ТАСС.

Владимир Ковтун в 1987 году в Афганистане захватил первый ПЗРК «Стингер» и документацию к нему. Это стало доказательством вмешательства США во внутренние дела Афганистана, рассказал журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Он написал, что во время боя Ковтун и еще двое бойцов погнались за «духом», у которого в руках была «какая-то труба и дипломат».

«Еще и не предполагая, что труба – это пустой контейнер от «Стингера», я сразу почувствовал, что там могут быть интересные документы», – рассказал он.

Мужчина удалялся, и Ковтун вспомнил, что является мастером спорта по стрельбе. Тогда он выстрелил и попал. Он отметил, что времени рассматривать трофеи не было, и когда его командир спросил о том, что это, он ответил, что ПЗРК.

«В салоне я открыл дипломат, а там полная документация по «Стингеру». Начиная от адресов поставщиков в Штатах и заканчивая подробной инструкцией по пользованию комплексом. Тут уж мы вообще от радости обалдели. Все знали, какой ажиотаж создало командование армии вокруг закупок моджахедами «Стингеров». Знали и то, что тому, кто возьмет первый, хотя бы один образец, вручат звезду Героя», – отметил он.

Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана. Как рассказал бывший советский лидер Михаил Горбачев, провести вывод войск из Афганистана организованно и с минимальными потерями удалось благодаря переговорам с США, Ираном и Пакистаном.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею Госдумы о пересмотре оценки ввода советских войск в Афганистан, говорил, что главное – помнить всех героев, которые выполняли свой интернациональный долг.