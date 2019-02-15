Нефть подорожала на сокращении добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на фоне снижения добычи странами ОПЕК.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,63% – до 64,98 доллара за баррель. Ранее в пятницу показатель превышал уровень 65 долларов за баррель, который является максимальным с 20 ноября 2018 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,57% – до 54,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».