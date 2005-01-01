Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом, сообщают СМИ.

Бекхэма поймали на разговоре по мобильному телефону во время управления автомобилем. Знаменитый футболист был за рулем Bentley Bentayga, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Бекхэму пока не предъявили обвинения, но 19 марта в магистратском суде лондонского района Бромли начнутся слушания по данному делу.

Футболисту грозит штраф в 2,5 тыс. долларов и начисление шести штрафных баллов из 12 возможных. Это означает, что следующий аналогичный проступок будет стоить ему прав.

Осенью Бекхэм превысил скорость, но не был наказан, так как уведомление о правонарушении пришло с опозданием.