Астахов считает необходимым наказать ресторан «Тануки» за неэтичную рекламу

«Чтобы это было чувствительно и впредь не повторялось, наказать их необходимо», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Павел Астахов, комментируя скандал с рекламой ресторана «Тануки», на которой болеющая поликистозом яичников Уитни Тор представлена девушкой, страдающей от неумеренного переедания.

Астахов подчеркнул, что никто не имеет права публиковать изображение лица, которое существует в действительности, без его разрешения.

«Если у них есть соглашение с Уитни Тор и она дала разрешение на публикацию своего изображения в такой форме, с таким слоганом и в таком виде, то здесь все в рамках правового по поля, но я сомневаюсь, что у них есть такое разрешение. На месте представителя этой девушки я подал бы иск о запрете публикации и за несанкционированное использование ее изображения в таком виде в рекламных целях», – заявил Астахов. Чтобы иск был соразмерным, адвокат предложил взыскать с ресторана «Тануки» деньги за стоимость рекламы, умноженные на какой-то коэффициент.

Астахов уверен, что девушка, страдающая серьезным заболеванием не может изображаться со слоганами, которые однозначно намекают на то, что она где-то просто объедается, а не имеет избыточный вес из-за болезни. «Это унизительная и оскорбительная форма преподнесения ее в таком виде – за это также можно предъявлять претензии и говорить о компенсации морального вреда», – считает Астахов.

«Прежде чем публиковать чье-то изображение, надо понимать, что у каждого изображения есть правообладатель и с этим надо считаться. К сожалению, практики считаться с чужими правами у нас нет», – заметил адвокат.

Также Астахов подчеркнул, что Уитни может судиться с рестораном «Тануки» у себя на родине и тогда ресторану придется отвечать по американскому праву. «С учетом западной практики сумма компенсации может быть очень большой»,– заключил адвокат.

Напомним, ресторан японской кухни «Тануки» в преддверии 14 февраля выложил в соцсетях рекламный пост «Твоя девушка сегодня вечером», где изображена болеющая поликистозом яичников Уитни Тор, после чего пользователи обрушились с критикой на заведение.