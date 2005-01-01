В здании МИД нашли труп

В туалете здания МИД России нашли труп мужчины, сообщают СМИ.

В здании МИД умер сотрудник ведомства, 68-летний мужчина, сообщает РЕН ТВ.

Его тело нашли на 19-м этаже здания.

В отделе оперативной информации МИДа уточнили, что умер Олег Кривов, работавший в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия, сообщает радиостанции «Говорит Москва».

По предварительным данным, причиной смерти стал скоротечный сердечный приступ.