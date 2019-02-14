Раскрыто совершенное в 2016 году убийство арбитражного управляющего

Следственный комитет установил и арестовал обвиняемых в совершенном в 2016 году убийстве сотрудника Арбитражного суда Москвы.

Тянувшееся больше двух лет расследование сначала исчезновения, а затем убийства в Москве 55-летнего арбитражного управляющего завершено Следственным комитетом. Заказчиком убийства установлен 45-летний москвич, чью процедуру банкротства в Арбитражном суде Москвы сопровождал убитый, сообщает сайт Следственного комитета Москвы.

Заказчику, по версии следствия, помогали трое соучастников. В ноябре 2016 года они похитили управляющего и вывезли за пределы столицы. В апреле 2017 года тело убитого нашли в лесополосе Московской области. В настоящий момент фигурантов дела проверяют на причастность к сходным преступлениям. Все они заключены под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств по делу, а также установление иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в СК.

Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде заказчица неудавшегося убийства пыталась взыскать через суд деньги с исполнителя преступления, но не смогла. Суд отказал ей заочно из-за заведомо недобросовестного характера деяния.