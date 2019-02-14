В России могут провести «гаражную амнистию»

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин вместе с сенаторами Владимиром Полетаевым и Дмитрием Шатохиным намерен до конца весенней сессии внести в Госдуму законопроект о проведении в России «гаражной амнистии».

«Мы с коллегами Шатохиным, Полетаевым и Майоровым работаем над проектом закона о гаражной амнистии. Это позволит людям узаконить свою гаражную собственность в облегченном порядке и без судов», – сообщил Башкин РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что по всей стране имеются сотни тысяч гаражей, официально зарегистрировать которые и, соответственно, получить статус собственника недвижимости, граждане не могут. По действующему закону невозможно зарегистрировать отдельный гараж или бокс в гаражном комплексе или гаражно-строительном кооперативе, пока на учет в Росреестра не будет поставлено все строение целиком, пояснил он.

«На деле, из-за невозможности найти всех владельцев, восстановить документы на строительство и землю, по другим причинам сделать это нереально. Вот и получается, вроде и построили законно, а вроде и не владелец. Раз не собственник, значит и не можешь законно воспользоваться строением, продать, подарить, сдать в аренду. Надумают сносить под общественные нужды - не ждите компенсацию и предоставления другого места», – заявил Башкин.

Он отметил, что потери в связи со сложившейся ситуацией несут и органы местного самоуправления. «Нет регистрации, нет и налога. Он на гараж хоть и копеечный, а в сумме города и населенные пункты теряют миллионы рублей», – пояснил сенатор.

По его словам, над соответствующим законопроектом работает и Росреестр.