Экс-представитель НАТО обвинил Россию в «ударе в спину» Украины

Бывший представитель Североатлантического альянса в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах обвинил Москву в «ударе в спину» Украины.

Офицер заявил, что воссоединение Крыма с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума якобы противоречит Будапештскому меморандуму.

«В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст. Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом», – сказал он в интервью изданию «Апостроф».

Табах напомнил, что в уставе НАТО есть пункт, согласно которому страны с незавершенными территориальными конфликтами не могут претендовать на вступление в Альянс. Однако, предположил он, Украина может стать исключением и вскоре вступить в НАТО.

«Это исключение нужно будет принять. Думаю, Россия может доиграться», – сказал он.

Будапештский меморандум подписали 5 декабря 1994 года лидеры России, Украины, США и Великобритании. Документ был призван гарантировать соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ и закреплял положение Украины как государства, не обладающего ядерным оружием. Документ не ратифицировали в российском парламенте.

На прошлой неделе начштаба ВМС США Джон Ричардсон призвал перейти к наступлению на Россию и Китай: первыми «нанести удар». Поводом для столь воинственной риторики стало то, что Россия «усилила контроль над ключевыми водными магистралями». По мнению наблюдателей, США почувствовали утрату геополитического доминирования и не хотят мириться с новой для них ролью. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России реагировать на подобные воинственные заявления.