Санкции против России захотели использовать для сохранения США в НАТО

Сенаторы США использовали законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» для того, чтобы усложнить возможность выхода страны из НАТО.

В документе содержится требование, согласно которому выход США из НАТО должны поддержать две трети сенаторов, передает РИА «Новости».

Также в проекте закона предложено упростить передачу союзникам по альянсу вооружений, чтобы сократить зависимость этих государств от «российского военного оборудования».