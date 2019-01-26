«Битва» кошки и кролика за лежанку привлекла тысячи пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей с интересом следят за историей противостояния наглого кролика Джаспера и робкой кошки Луны, которые не могут поделить лежанку.

У пользователя Twitter с никнеймом dream ghoul дома живут белая кошка Луна и кролик Джаспер, за историей взаимоотношений которых следят тысячи человек по всему миру.

Начало конфликта было положено после того, как наглый Джаспер захватил лежанку Луны. Справедливости ради, отмечает хозяйка, до захвата территории лежанка долгое время не была использована по назначению. «Я купила эту лежанку около трех месяцев назад, и Луна не проявляла к ней никакого интереса, пока на нее не положил глаз кролик», – рассказа хозяйка животных.

please enjoy 46 seconds of my rabbit claiming the cat’s bed and my cat attempting to muster the courage to confront him about it pic.twitter.com/aJvy0neOKD — dream ghoul (@TheDreamGhoul) January 26, 2019

После того, как кролик уютно устроился на лежанке, удивленная такой наглостью Луна решила применить к Джасперу немного физической силы, но ни один из ее приемов не сработал.

“excuse me sir? if i could... it’s just that you’re sitting on my... you know it’s just... sir?” pic.twitter.com/8GV8zAgbv3 — dream ghoul (@TheDreamGhoul) January 26, 2019

Тогда кошка начала сверлить кролика взглядом, надеясь, что это заставит Джаспера вспомнить о манерах, но и этот план потерпел крах.

“maybe if i stare from a safe distance he’ll be intimidated enough to scram” pic.twitter.com/2SqQk7zdcz — dream ghoul (@TheDreamGhoul) January 26, 2019

Развязка битвы наступила, только когда Джаспер решил пойти спать. «Я поместила Джаспера в клетку, потому что ему пора спать. И это первый раз за три месяца, когда Луна села на свою лежанку», – написала dream ghoul.

CONCLUSION: I put Jasper back in his cage because he’s ready for bedtime. And this is the first time Luna has EVER sat in this bed in the 2 months since i bought it. petty af pic.twitter.com/dtoh6i9b69 — dream ghoul (@TheDreamGhoul) January 26, 2019

Теперь, по ее словам, каждый раз, когда кролик вылезает из клетки, кошка занимает свой стратегический пункт и не сдает позиций.

i brought the bunny out for his lunch and she immediately ran to the bed. i can’t stress enough that she does not give one single care about the bed unless he poses a threat to it pic.twitter.com/5nE5V7W3Q3 — dream ghoul (@TheDreamGhoul) January 27, 2019

Девушка также рассказала, что Луна попала к ней после того, как уже сменила несколько хозяев. Во всех предыдущих домах она не уживалась с другими питомцами, однако знакомство с кроликом Джаспером изменило ее. По словам хозяйки, кошка немного побаивается длинноухого зверя. «Она может вести себя по-хулигански со всеми, кроме кролика. Она боится его с первого дня», – добавила девушка, пишет Mashable.

“MOM! WHY IS HE OUT HERE MOM” pic.twitter.com/WYIe9J3GPt — dream ghoul (@TheDreamGhoul) February 5, 2019

В то же время Джаспер, по ее словам, не обращает на Луну внимания. «Ему десять лет (100 в кроличьих годах), он уже пожилой и совершенно не замечает негатива со стороны кошки, он просто занимается своими делами, в то время как она обижается на него. На это весело смотреть», – добавила dream ghoul.