Сделаны выводы из решения Медведева вести авторскую колонку

Политолог Марат Баширов прокомментировал сообщения о том, что глава российского правительства Дмитрий Медведев начал вести колонку на сайте РИА «Новости».

«Дмитрий Медведев начинает вести авторскую колонку на портале РИА «Новости», а это означает, что он никуда не собирается уходить. И тандем жил, жив и будет жить», – сообщил Баширов на своей странице в Instagram.

В среду премьер впервые стал автором колонки в СМИ. Он дал старт проекту пресс-службы правительства и МИА «Россия сегодня» – «Правительство онлайн». Впоследствии министры, руководители ведомств и их заместители примут участие в проекте.