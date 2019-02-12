Украинские чиновники скрыли доходы на 320 млн долларов

Должностные лица Украины скрыли почти 320 млн долларов доходов, сообщили в национальном антикоррупционном бюро Украины.

При проверках деклараций чиновников было установлено, что в 2017-2018 годах должностные лица указали недостоверные данные о доходах на сумму 319,8 млн долларов, передает РИА «Новости» сообщение украинского антикоррупционного бюро.

Ведомство отмечает, что в результате финансовых проверок было выявлено 99 случаев декларирования недостоверных сведений и 169 случаев умышленного непредставления деклараций. Еще пять протоколов было составлено по незаконному обогащению.

В ноябре 2017 года национальное агентство по предупреждению коррупции Украины сообщало о нарушениях в декларациях сотрудников администрации Порошенко. В том же году ведомство обнаружило нарушения в электронной декларации министра внутренних дел Авакова, когда он скрыл продажу картины за 1,5 млн гривен.