Посол выразил надежду на объективность Берлина по вопросу ДРСМД

Берлин солидарен с ультимативными требованиями Вашингтона к Москве по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД); Россия, в свою очередь, хотела бы большей объективности от Германии, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Нечаев заявил в интервью, приуроченном ко Дню дипломата, что «германское руководство неоднократно публично высказывалось в пользу сохранения существующей архитектуры стратегической стабильности и действующей договорной базы, включая ДРСМД и СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений)», по этим моментам «наши принципиальные интересы совпадают», передает РИА «Новости».

В то же время «в вопросе о будущем ДРСМД Берлин полностью солидаризировался с Вашингтоном, в рамках общенатовской линии требуя от России выполнения ультимативных требований и не подвергая сомнению позицию США».

Этот подход, «игнорирующий факты, аргументацию и обоснованные озабоченности России, вряд ли поможет выработке компромисса», потому Москва хотела бы «рассчитывать на большую объективность (...) германских партнеров».

Нечаев сообщил также, что Россия готова рассмотреть вопрос участия в конференции по контролю над вооружениями и разоружению, которая пройдет в Берлине в марте, после получения приглашения и «детализированной информации о форуме и его повестке дня».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал проведение в середине марта в Берлине конференции по контролю над вооружениям и разоружению. В ходе визита в Москву он пригласил также посетить эту конференцию своего российского коллегу Сергея Лаврова.

Конференция будет посвящена обсуждению проблемы контроля над вооружениями нового поколения – гиперзвуковыми ракетами, автономными боевыми системами, кибероружием.

Ранее МИД России подробно изложил позицию Москвы по ДРСМД.