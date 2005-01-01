МИД подробно изложил позицию России по ДРСМД

В МИД России высказались по ситуации, сложившейся с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В министерстве полагают, что Вашингтон использует обвинения против России по ДРСМД, чтобы «оправдать свое деструктивное решение о выходе из Договора», говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД обратил внимание, что обвинения по ДРСМД в адрес Москвы Вашингтон озвучил в 2013 году, в то время как Россия поднимала вопрос об использовании Пентагоном «ракет-мишеней» с 1999 года, а тему ударных беспилотников – с начала 2000-х годов.

«Заявления американских представителей, что США якобы подробно ответили на российские претензии, также не соответствуют действительности. В течение многих лет Россия проявляла максимум терпения, добиваясь от американцев устранения очевидных нарушений ДРСМД. При этом в подтверждение своей позиции приводили аргументированные и технически обоснованные доводы. Однако в Вашингтоне от них попросту отмахивались», – пояснили в дипведомстве.

Также МИД подробно остановился на теме БПЛА. По этим данным, некоторые типы ударных беспилотников полностью соответствуют термину ДРСМД «крылатая ракета наземного базирования».

«При этом абсолютно несостоятельны попытки ссылаться на ведущиеся в России разработки беспилотников ударного типа. Такие системы указанного класса, имеющие запрещенную по Договору дальность, в России, в отличии от США, не развернуты. Что касается исследований, то НИОКР по ДРСМД не запрещены», – отметило министерство.

В тексте МИД также уделяется внимание «ракетам-мишеням». «Под предлогом тестирования системы оповещения ПРО они запускаются на дальность от 500 до 5500 км без поражающего воздействия на них и с полным циклом полета – от старта до падения полезной нагрузки, которая зачастую включает маневрирующие боеголовки, блоки с ложными целями и т.п», – говорится в сообщении.

Также дипведомство указало, что США восстанавливают инфраструктуру для ракет «Томагавк» для размещения на суше, что также идет вразрез с ДРСМД.

МИД детально рассмотрел претензии США к российским ракетам. «Вашингтон умалчивает, что Россия в течение пяти лет добивалась от него сведений по трем ключевым аспектам, комплексное изучение которых открыло бы дорогу к профессиональному рассмотрению американских претензий. Это – четкое определение ракеты, вызывающей подозрения; указание конкретных пусков, когда, по мнению США, были нарушены наши обязательства по ДРСМД; и, самое главное, – предоставление объективных данных, на основании которых был сделан вывод о том, что в ходе испытаний дальность полета превысила разрешенную», – отметило ведомство.

США, пытаясь перетасовать факты, окончательно ломает ДРСМД, это укрепляет убежденность, что курс на «торпедирование» договора был взят американцами давно, утверждает МИД.

Напомним, ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД будет зеркальным – Россия приостанавливает участие в договоре. Россия также ответит США на выход из Договора разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».