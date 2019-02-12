Абэ отказался разглашать детали переговоров с Путиным

Переговоры «тэт-а-тэт» президента России и премьера Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ не могут быть преданы огласке «здесь и сейчас», поскольку это подорвет доверие между политиками, заявил глава японского правительства.

На слушаниях депутат от оппозиции, бывший министр иностранных дел Японии Кадзуя Окада спросил, можно ли будет «потом посмотреть записи переводчика», которые тот делал во время встреч «тэт-а-тэт» премьер-министра Абэ и президента Путина.

«Есть записи переводчика, он сотрудник министерства иностранных дел, и, безусловно, это официальный документ. Их можно будет посмотреть потом, но так как это переговоры только нас двоих, то понадобится длительное время, чтобы решить, как поступить с их секретностью и сколько лет они должны оставаться закрытыми», – сказал Абэ, передает РИА «Новости».

По его словам, «если вот тут прямо сейчас их (переговоры) предать огласке», то в следующий раз Путин и Абэ не смогут «говорить откровенно».

Абэ также пообещал продолжить активные переговоры с Россией, направленные на заключение мирного договора между странами. Кроме того, премьер Японии заявил о готовности терпеть критику со стороны оппозиции и населения ради продвижения переговоров по мирному договору с Россией.