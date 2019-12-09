Исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский рассказал, чего украинцы ждут от встречи лидеров «нормандской четверки».

Он заявил, что «все, конечно, ждут каких-то подвижек в мирном процессе», причем именно на таких ожиданиях Владимир Зеленский «стал президентом» Украины, а «другие ожидания – борьба с коррупцией, все остальное» Вышинский считает «второстепенными».

«Все хотят закончить войну, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». – Другой вопрос – как?».

В этом, по словам Вышинского «жестко расходятся позиции у большинства украинцев и агрессивного меньшинства», которое желает, чтобы украинский президент вернулся из Парижа «без подвижек, но с якобы высоко поднятой головой».

Вышинский отметил, что на Украине часто устраивают акции против урегулирования конфликта, поскольку мир для Киева якобы обозначает проигрыш. Однако многие знакомые ему люди на Украине «осознают, что от подвижек дальше, от возможности обмена «всех на всех» зависит их личная судьба». Вышинский отметил, что есть глобальные ожидания, которые связаны с окончанием конфликта, а есть «ожидания, связанные с конкретными человеческими судьбами».

Он напомнил, что риторика команды Зеленского «жестко обвалила» его рейтинг – потерю 20% за пару месяцев Вышинский назвал «катастрофой».

«На отказе от желания договариваться, на декларациях того, что мы будем несгибаемыми, Зеленский теряет», – сказал Вышинский, добавив, что без «действий», способствующих миру, «никакая риторика не поможет Зеленскому», не пройдет для него бесследно в этом плане и возможное возвращение из Парижа «ни с чем».

7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России, в результате которого Вышинский, попавший под следствие в Киеве, вернулся в Москву.

На Украине журналиста обвинили в госизмене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сам Вышинский отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

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