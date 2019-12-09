Эрдоган рассказал, как поругался с Макроном из-за С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о перепалке с главой Франции Эммануэлем Макроном на прошедшем на минувшей неделе неделе саммите НАТО.

По словам турецкого президента, Макрон на юбилейном саммите альянса в Лондоне выразил удивление тем, что страна, входящая в северо-атлантический блок, приобрела российские ЗРК.



«Я ответил: «Мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?» – заявил Эрдоган.



Он подчеркнул, что Турция уже не может отказаться от российских ЗРК С-400, чтобы приобрести американские Patriot. По его словам, «эта страница закрыта», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT.

Однако он выразил готовность приобрести и американские ЗРК, если США «предложат подходящие условия». Как пояснил Эрдоган, Турция «хочет разнообразить свои системы ПВО».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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