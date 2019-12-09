Пенсионный фонд назвал обоснования для приостановки выплат пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в какой ситуации могут быть приостановлены пенсионные выплаты гражданам, которые не получают их лично, а предоставляют это право по доверенности третьим лицам.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», – пояснили в Пенсионном фонде, пишет «Российская газета».

В ведомстве уточнили, что такая мера необходима для предотвращения случаев, когда родственники продолжают получать пенсию за умершего.

«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Иногда по прошествии года такого подтверждения не поступает, поэтому начинает действовать технологическая приостановка выплат. В этом случае пенсионеру направляется уведомление для разрешения ситуации», – уточнили в фонде.

При этом там отметили, что, если у пенсионера нет возможности прийти лично, он может обратиться в ПФР, тогда специалисты мобильной клиентской службы приедут к нему домой.

Ранее сообщалось, что в Уфе «Почта России» устанавливает личность пенсионера, которому выдали часть пенсии печеньем.