«Почта России» захотела найти человека, которому выдали пенсию печеньем

В Уфе «Почта России» устанавливает личность пенсионера, которому выдали часть пенсии печеньем, сообщили в пресс-службе госкомпании.

«Выясняем личность пенсионера, через него установим, какой именно сотрудник компании приносил пожилому человеку пенсионные деньги. Родные пострадавшего пенсионера не пожелали обратиться к нам, чтобы решить проблему», – уточнили в региональном управлении «Почты России», передает РИА «Новости».

Там пояснили, что почтальоны могут доставлять пенсионерам продукты, но эта услуга подается по заявке.

«Почтальоны могут кроме писем, газет и пенсии приносить продукты, если клиент изъявил желание. Но это не делается просто так, для этого клиент должен направить заявку, оплатить стоимость продуктов. Это легально, такие почтальоны получают премию на работе», – добавили в компании.

Ранее местные СМИ сообщили, что почтальон выдал пенсионеру пенсию в Уфе в размере 13 тыс. рублей, оставшиеся 27 рублей – печеньем «Чайное удовольствие». Отмечалось, что дочь пенсионера дозвонилась на горячую линию Пенсионного фонда по Башкирии, во время разговора с оператором включилась реклама похоронной службы.