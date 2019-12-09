Эксперт оценил сообщение о якобы перехвате российскими Су-35 израильских истребителей

«Это фейковая информация с целью провокации и нагнетания обстановки. Некоторым не нравятся наши миротворческие силы в Сирии, потому кто-то хочет разжечь обстановку в регионе», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, комментируя сообщения СМИ о том, что российские Су-35 на юге Сирии совершили перехват израильских истребителей.

«Зона ответственности на этих территориях разведена таким образом, что мы отвечаем только за свои базы и обеспечиваем безопасность пролетов только своих самолетов. Наши силы осуществляют патрулирование береговой черты. В данном случае, за безопасность отвечают сирийские ПВО. Чтобы наши самолеты выходили на перехват – у нас такой задачи нет», ­– пояснил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Кроме того, мы передаем информацию зарубежным коллегам, помогая осуществить целеуказание, если идет нарушение воздушного пространства. Но работать напрямую, тем более по израильским самолетам, мы не имеем права», – добавил эксперт.

По его мнению, такие неофициальные заявления в соцсетях, в которых отсутствуют определенные координаты инцидента, а указан лишь район, нацелены на то, чтобы дезорганизовать обстановку в регионе. «Политическая ситуация напряженная, потому они и подливают масло в огонь. За этим может стоять либо противоборствующая сторона, либо это вообще инициатива какой-то одной личности», – заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что российские Су-35 на юге Сирии совершили перехват израильских истребителей, которые собирались нанести серию авиаударов по базе Т4 (аэродром Тияс, также известный как «Тифор», крупнейшая военная авиабаза Сирии), вторгнувшись в воздушное пространство республики.

По сообщению в Twitter-аккаунте Syrian Military Capabilities, израильские самолеты отступили после того, как с авиабазы Хмеймим в воздух поднялись два истребителя Су-35. Официальных комментариев по поводу этих сообщений не поступало ни от России, ни от Израиля, ни от Сирии.

Напомним, 20 ноября израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии.

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