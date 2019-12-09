Поступили сообщения о «заложенных бомбах» в школах Владивостока и Биробиджана

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах Владивостока и Биробиджана, сообщили в силовых структурах регионов. Сообщение о минировании поступило также в школу № 6 в Уссурийске, сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

«Оперативные службы проверяют школы Владивостока после поступления сообщений о минированиях. Ранним утром поступили сообщения о нахождении взрывных устройств в школах № 63 (Бородинская, 7), №74 (Харьковская, 7), № 45 (50 лет ВЛКСМ, 27), № 23 (Иртышская, 6), № 59 (Терешковой, 25) и № 82 (Адмирала Горшкова, 26). На местах работают спецслужбы и кинологи. Учащиеся и персонал эвакуированы из зданий школ», – приводит сообщение управления по делам ГО и ЧС администрации Владивостока ТАСС.

По ряду адресов проверка завершена, взрывных устройств не обнаружено.

В пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области информировали, что в правоохранительные органы поступили звонки о заложенных взрывных устройствах в восьми учебных заведениях Биробиджана – в шесть школ и два колледжа. «Утром, когда в учреждениях начался учебных процесс, в правоохранительные органы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах», – сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщения о минировании поступили в девять школ Комсомольска-на-Амуре и несколько учебных заведений Хабаровска. В пресс-службе управления МВД России по Амурской области сообщили, что опасных предметов в учебных заведениях не обнаружено.