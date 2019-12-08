В воскресенье синоптики пообещали москвичам небольшой снег.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет ноль градусов. К обеду потеплеет до плюс 1, а к вечеру температура воздуха поднимется до 2 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД