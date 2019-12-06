Зеленский отказался говорить о пересмотре «Минска» до саммита в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о пересмотре Минских соглашений до саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Честно говоря, не готов отвечать сейчас так на этот вопрос. Потому что это сейчас может повлиять... кто-то может сорвать встречу в нормандском формате просто. Я не готов сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи», – приводит ответ Зеленского ТАСС на вопрос о том, хочет ли Киев пересмотра минских соглашений.

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«Я точно буду говорить про границу. У нас другой план по поводу границы, каким образом это передается и каким образом когда Украина контролирует границу», – заявил Зеленский в телепередаче «Свобода слова» на канале «Украина».

Ранее в пятницу представитель Киева в политической подгруппе контактной группы Алексей Резников назвал Минские соглашения «устаревшими».

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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