Представитель Киева посчитал минские соглашения устаревшими

Минские соглашения нужно модернизировать, так как «уже изменилась история», заявил представитель Киева в политической подгруппе контактной группы Алексей Резников.

По его словам, если на встрече «нормандской четверки» поднимут вопрос о том, что есть движение «к миру», то «нет проблем» с модернизацией соглашений, поскольку «время истекло, их писали в 2014 году», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Он предложил создать в трехсторонней контактной группе подгруппу, которая занималась бы вопросами контроля границы России и Украины.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.

В ДНР президента Украины Владимира Зеленского обвинили в попытке переиначить минские соглашения.

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