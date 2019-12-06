Адвокаты обвинили МОК во лжи по делу лыжника Легкова

Международный олимпийский комитет (МОК) ложно утверждал о наличии убедительных доказательств вины в деле российского лыжника Александра Легкова, который обвинялся нарушении антидопинговых правил, говорится в заявлении адвокатской конторы Христофа Вишеманна.

«Целостность доказательств является ценным активом. МОК отказал стороне защиты Легкова в предоставлении оправдательных доказательств, которые могли бы доказать невиновность спортсмена. МОК ложно утверждал о наличии убедительных доказательств вины. Преднамеренно или нет уже не важно», – цитирует заявление РИА «Новости».

Легков на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в гонке на 50 километров и серебро в эстафете, однако МОК признал его и другого спортсмена Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Лыжники были дисквалифицированы пожизненно и лишены медалей Олимпиады-2014.

В апреле 2018 спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне полностью оправдал Легкова. МОК в июле 2018 года обжаловал это решение, однако Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию.