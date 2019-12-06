Шушкевич озвучил оценку Беловежских соглашений как «шедевра легитимной дипломатии»

Экс-председатель Верховного суда Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что шведские дипломаты назвали подписание Беловежского соглашения «шедевра легитимной дипломатии конца второго тысячелетия».

Шушкевич в интервью «Комсомольской правде», что о такой оценке шведских дипломатов стало известно после снятия грифа секретности.

«Тогда писали, что подобные действия опасны, вероятна война Запада с СССР при попытке его разделить, грядущий сепаратизм ужасен. А у шведов прозвучала фраза «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия», – поделился бывший председатель ВС Белоруссии.

По его словам, другие варианты развития событий предполагали «ужасный распад империи», который мог привести к кровавым конфликтам за территориальную целостность.

По его мнению, соглашение в Беловежской пуще было лучшим вариантом из всех возможных.