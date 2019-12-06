Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,06% и составил 2900,89 пункта.

Индекс РТС прибавил 0,26% и достиг отметки 1434,05 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.