Сингапур собрался продать задолжавшее из-за санкций США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно «Севастополь» и через суд хотят добиться разрешения продать его, заявил заместитель гендиректора компании «Гудзон» (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин.

«Когда судно пришло в Сингапур, у нас поломались вспомогательные двигатели. Обращались в сингапурские ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается – ставят неподъемный ценник. Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали судно», – передает РИА «Новости» слова Аникина, который не уточнил сумму долга.

Он добавил, что сейчас судно арестовано и не может выйти из порта. Кроме того, компании не продают топливо. Тем временем на борту 12 членов экипажа.

«Провизия у них есть, электричество тоже. Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать. Суд назначен на 17 декабря. Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, тогда его можно будет продать», – добавил он.

Аникин добавил, что компания обратилась в российское консульство и находится в контакте с дипломатами.

По его словам, компании пришлось снять экипаж с попавшего под американские санкции судна «Партизан» в южнокорейском порту Пхохан, из-за того что никто не хочет продавать туда топливо.

Моряки уже в России, а судно со 100 тоннами мазута стоит без присмотра, «Гудзон» опасается разлива.

«Судно «Партизан» в Южной Корее, там мы сняли экипаж. Судно под санкциями, корейцы не продают топливо, мотивируя тем, что все топливные компании боятся вторичных санкций», – рассказал Аникин.



«Мы обращались в консульство России в Южной Корее, также нашли представителя ITF (Международная федерация транспортников), который пообещал помочь найти топливо. Но через неделю он извинился и сказали, что не получается», – сказал он.



По его словам, компания также обращалась к капитану порта, чтобы солярку выдали из госрезервов, но тот отказал.

«На судне не было электричества, пришлось переселить экипаж в гостинцу. Капитан порта в итоге снял моряков с судна, пароход переставили в более тихое место. Сейчас моряки уже на родине, судно стоит без экипажа. А там 100 тонн мазута. Есть большое опасение, что без присмотра там может произойти разлив. Вчера мы отправили письмо в правительство России, чтобы нам помогли», – сказал Аникин.

Он уточнил, что компания пыталась продать «Партизан», но из-за санкций не может найти покупателя.

Осенью прошлого года в южнокорейском порте Пусан было задержано судно «Севастополь» российской компании «Гудзон», которая входит в санкционный список США. Компанию подозревают в торговле нефтью с КНДР.

Напомним, в марте в минфине США заявили, что внесли российские научно-исследовательские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушивших санкции по КНДР.